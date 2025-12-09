Фиорентина – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

Реклама

В четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" сыграет с итальянской "Фиорентиной" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров "Динамо" (3 очка) занимает 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Фиорентина" (6 баллов) находится на 17-й позиции.

Реклама

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка "бело-синие" проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0) и проиграли кипрской "Омонии" (0:2).

"Фиорентина" обыграла чешскую "Сигму" (2:0) и австрийский "Рапид" (3:0), но уступила немецкому "Майнцу" (1:2) и греческому АЕКу (0:1).

После матча с "Фиорентиной" киевлян ждет еще один поединок основного этапа Лиги конференций – 18 декабря с армянским клубом "Ноа".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Реклама

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Фиорентина" – "Динамо" на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Фиорентина" – "Динамо".