Фиорентина – Полесье: букмекеры сделали прогноз на ответный матч отбора Лиги конференций

"Полесье" – "Фиорентина" / © ФК Полесье

Реклама

В четверг, 28 августа, житомирское "Полесье" сыграет с итальянской "Фиорентиной" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Мапеи" в итальянском городе Реджо-Эмилия. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок между командами состоялся 21 августа в словацком городе Пряшев и завершился разгромным поражением подопечных Руслана Ротаня со счетом 0:3.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Фиорентина – Полесье

Абсолютным фаворитом ответного поединка букмекеры считают итальянский клуб. На победу "фиалок" можно поставить с коэффициентом 1,23. Ничья – 6,10. Выигрыш "Полесья" – 11,00.

На итог двухматчевой дуэли аналитики ставки не принимают, ведь вообще не сомневаются, что победителем из нее выйдет "Фиорентина".

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.