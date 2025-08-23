Фиорентина – Полесье: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций

"Полесье" – "Фиорентина" / © ФК Полесье

В четверг, 28 августа, житомирское "Полесье" встретится с итальянской "Фиорентиной" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Мапеи" в итальянском городе Реджо-Эмилия. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Первый матч между командами состоялся 21 августа в словацком городе Пряшев и завершился разгромным поражением подопечных Руслана Ротаня со счетом 0:3.

Где смотреть матч Фиорентина – Полесье

Матч "Фиорентина" – "Полесье" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основную стадию Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.