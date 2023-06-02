Фиорентина – Вест Хэм: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги конференций

Главный поединок третьего по престижности евротурнира будет принимать Прага.

В среду, 7 июня, итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм" сыграют в финале Лиги конференций сезона-2022/23.

Решающий матч третьего по рангу клубного турнира Европы состоится на "Эден Арене" в Праге (Чехия). Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

На пути к финалу "Фиорентина" в плей-офф прошла португальскую "Брагу" (4:0, 3:2), турецкий "Сивасспор" (1:0, 4:1), польский "Лех" (4:1, 2:3) ) и швейцарский "Базель" (1:2, 3:1).

"Вест Хэм" на пути к финалу одолел в плей-офф кипрский клуб АЕК Ларнака (2:0, 4:0), бельгийский "Гент" (1:1, 4:1) и нидерландский "АЗ Алкмаар" (2:1, 1:0).

Отметим, что это лишь второй в истории розыгрыш Лиги конференций. В прошлом году победителем турнира стала итальянская "Рома", которая в финале обыграла нидерландский "Фейеноорд" (1:0).

Где смотреть матч Фиорентина – Вест Хэм

На территории Украины финальный поединок Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Фиорентина – Вест Хэм

В грядущем финале букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд. На победу "Фиорентины" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,80. Ничья – 3,25. Выигрыш "молотобойцев" по итогам 90 минут игры – 2,70.

На то, что "фиалки" завоюют трофей Лиги конференций, можно поставить с коэффициентом 1,96. Итоговый триумф "Вест Хэма" – 1,91.

Напомним, 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште состоялся финал второго по престижности евротурнира – Лиги Европы. Испанская "Севилья" в серии пенальти одолела итальянскую "Рому" и завоевала трофей.

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