Фирменный гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф арабской Лиги чемпионов (видео)

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в матче арабской Лиги чемпионов против египетского "Замалека".

38-летний португалец вышел в стартовом составе, а на 87-й минуте встречи, при счете 1:0 в пользу "Замалека", эффектно забил гол ударом головой.

КриРо в своем фирменном стиле высоко выпрыгнул в чужой штрафной и замкнул подачу ивуарийского защитника Гислена Конана.

Goal for qualification pic.twitter.com/5frdBMwckl — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 3, 2023

Гол Роналду принес "Аль-Насру" ничью – 1:1. Благодаря этому Криштиану выборол для своего клуба путевку в плей-офф арабской Лиги чемпионов.

Отметим, что в матче с "Замалеком" за "Аль-Наср" дебютировал форвард Садио Мане, который недавно перешел из мюнхенской "Баварии". Сенегалец вышел на смену сразу после перерыва.

В четвертьфинале арабской Лиги чемпионов "Аль-Наср" сыграет с марокканским клубом "Раджа". Матч состоится 6 августа.

Напомним, Роналду отличился забитым мячом во втором поединке подряд. Ранее португалец забил команде "Монастир" из Туниса, чем помог "Аль-Насру" выиграть матч арабской Лиги чемпионов.

Читайте также:

"Ворскла" потерпела поражение во втором матче отбора Лиги конференций и вылетела из еврокубков

Не перестает впечатлять: Месси во второй раз подряд оформил дубль за "Интер" Майами (видео)

Украинский футбол на ТВ: где смотреть "Оболонь" – "Динамо" и другие матчи 2-го тура УПЛ