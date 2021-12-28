Флаг Ломаченко, объятия Магучих, допинговая "бомба": громкие скандалы украинского спорта за 2021 год

Вспоминаем наиболее резонансные инциденты отечественного спорта в уходящем году.

2021 год получился богатым для украинских спортсменов на победы. Наша страна достойно выступила на футбольном Евро, Олимпийских и Паралимпийских играх, а также ряде других соревнований и турниров.

Однако не только кубками, медалями и рекордами характеризуется мировой спорт. Едва не наибольшее внимание публики приковано к скандалам вокруг того или иного спортсмена, а то и целого государства.

ТСН Проспорт вспоминает самые большие скандалы украинского спорта по итогам 2021 года.

Форма сборной Украины на Евро-2020

Перед Чемпионатом Европы по футболу, перенесенным на 2021 год из-за пандемии коронавируса, Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новую форму национальной команды.

На экипировку "сине-желтых" была нанесена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Это вызвало неистовое возмущение в Российской Федерации. Там призвали запретить новую форму сборной Украины.

В УЕФА ответили, что новая экипировка "сине-желтых" отвечает всем требованиям, поэтому нет никаких оснований запрещать играть в ней на Евро-2020.

Однако совсем скоро в УЕФА изменили свое мнение и обязали украинскую сборную убрать с формы надпись "Героям слава". В европейской организации объяснили решение тем, что сочетание фраз "Слава Украине" и "Героям слава" считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст.

В то же время лозунг "Слава Украине" и карту Украины с Крымом УЕФА разрешил оставить на экипировке сборной.

После этого УАФ утвердила "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными лозунгами национальной сборной Также в формах с патриотическими надписями на большой эмблеме УАФ обязали выступать клубы украинской Премьер-лиги.

УПЛ

Объятия украинки Магучих с россиянкой на Олимпиаде в Токио

Юная украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих завоевала "бронзу" на Олимпийских играх в столице Японии. Однако украинское общество преимущественно обсуждало не медаль на тот момент 19-летней спортсменки, а произошедший на стадионе инцидент после завершения соревнований.

Счастливая Магучих решила сфотографироваться с другими двумя призерками, одной из которых была обладательница "золота" из команды ОКР (россиянам запретили выступать под названием своей страны из-за допинга - прим.) Мария Ласицкене. На фотографиях девушки вместе радуются и обнимаются.

Associated Press

Associated Press

Скандальности ситуации добавил еще и тот факт, что Ярослав является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, а Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ. В 2018 году Мария была доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах главы государства.

Associated Press

Из-за совместного фото с россиянкой Магучих попала под серьезную критику. Впрочем, многие известные люди вступились за молодую спортсменку, в частности, бронзовый призер Игр-2020 каратист Станислав Горуна и обладатель единственного "золота" Украины в Токио Жан Беленюк.

Сама Магучих заявила, что "никакой политической позиции" в ее снимках с россиянкой не было. Ярослава подчеркнула, что является патриоткой Украины и хочет и дальше ее прославлять.

Associated Press

Олимпийский скандал с Мариной Килипко

Игры в Токио запомнились для Украины еще одним громким скандалом. Легкоатлетка-дебютантка Олимпиад Марина Килипко стала пяткой в прыжках с шестом.

Associated Press

Однако в прямом эфире спортсменка разрыдалась и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы рядом был ее личный тренер.

"Никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...

Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер - "Хорошо, это потом; то не мы решаем; то не тот решает, то еще что-то..." В итоге мне не дали ответ, а потом выложили список, после чего я поняла, что нет смысла биться головой о стену", - рассказала Марина со слезами на глазах.

Скриншот видео

Скриншот видео

Личный тренер спортсменки Виктор Шевцов отреагировал на скандал со своей подопечной, заявив, что его не взяли на Олимпиаду из-за проблем с финансированием.

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Я знал, что ситуация очень тяжелая финансовая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это повлияло. Ну я думал, что да, значит нет средств, не за что везти", - сказал тренер в эксклюзивном интервью ТСН.

instagram.com/maryna_kylypko

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Позже олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк начал выяснять, почему личный тренер Марины не смог отправиться в состав делегации на Игры в Токио.

Борец возмутился тем, что некоторым видам спорта отдали предпочтение и отправили на Олимпиаду количество тренеров даже большее, чем самих спортсменов. А кто-то, как Марина Килипко, остались на главном старте четырехлетия без своих тренеров.

В то же время, на Играх в Токио побывали 15 функционеров Национального олимпийского комитета и спортивных федераций, а также некоторые действующие политики, хотя в списках официальной делегации их не было.

Допинговое отстранение украинских спортсменов от Олимпиады

Не обошлось на соревнованиях в Токио без допинговых скандалов с участием украинских атлетов. Еще до начала Олимпиады запрет выступить на Играх-2020 получили гимнаст Олег Верняев, тяжеловес Дмитрий Чумак, боксер Евгений Барабанов, легкоатлет Игорь Главан.

Отстранения продолжились и во время Олимпиады. Из-за положительной допинг-пробы не была допущена к соревнованиям триатлонистка Юлия Елистратова.

А еще троих украинцев отстранили от Олимпиады в связи с нарушением антидопинговых правил. Легкоатлеты Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Черномаз не сдали своевременно все необходимые допинг-тесты. Как результат, им было отказано в участии на Олимпийских играх.

Скандал с антидопинговым центром Украины

В конце октября Украина попала в масштабный допинговый скандал. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) в нарушении международных стандартов тестирования.

В результате расследования WADA под названием операция "Геркулес", которое продолжалось в 2019-2021 годах, было обнаружено, что в течение девяти лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины раньше времени сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

Также были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

В WADA объяснили, что это важно, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. Таким образом, положительный тест может быть по ошибке классифицирован как отрицательный, и в итоге спортсмен может избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

Ситуация может обернуться для Украины строгими санкциями, которые могут затронуть нашу страну уже перед зимними Олимпийскими играми-2022. В самом худшем случае украинским спортсменам грозит отстранение от международных соревнований.

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька сообщил, что Украине будут предложены корректирующие меры. В случае их невыполнения стране будут угрожать серьезные последствия. Окончательное решение примет исполнительный комитет WADA. Когда это произойдет, пока неизвестно.

Война в украинском хоккее

В ноябре новый громкий скандал потряс украинский хоккей. В преддверии товарищеского турнира в Венгрии, где должна была выступить сборная Украины, шесть хоккеистов "Донбасса" и один игрок "Краматорска" внезапно покинули расположение национальной команды.

Решение отозвать своих хоккеистов из сборной было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

ХК Донбасс

В федерации хоккея отметили, что босс донецкого клуба "в очередной раз пытался навязать другим участникам сообщества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания, после чего приказал игрокам своего клуба немедленно покинуть расположение сборной.

Не стал следовать указанию Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого донецкий клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

Виталий Кукла / hcdonbass.com

В ответ Федерация хоккея Украины (ФХУ) отстранила игроков, самовольно покинувших расположение сборной от официальных поединков на время проведения расследования.

Однако "Донбасс" и "Краматорск" три матча подряд бойкотировали "бан" своих хоккеистов и выпускали их на лед в играх УХЛ, за что и были наказаны техническими поражениями и исключены из чемпионата.

Конфликт Петракова с Малиновским

После Евро-2020 Андрей Шевченко не стал продлевать контракт со сборной Украины. УАФ предлагала возглавить главную футбольную команду страны Сергею Реброву, но он уже подписал контракт с эмиратским "Аль-Айном".

В итоге наставником "сине-желтых" был назначен триумфатор Чемпионата мира U-20 Александр Петраков. С самого начала отношения нового тренера не со всеми подопечными складывались хорошо.

УАФ

Один из лидеров национальной команды Руслан Малиновский не попал в стартовый состав на матчи с Казахстаном и Францией. По словам Петракова, хавбек "Аталанты" из-за этого якобы обиделся на тренера и не захотел оставаться на товарищескую игру с чехами.

В свою очередь, Малиновский опроверг слова Петракова и заявил, что не обижается на тренера и всегда готов помогать сборной Украины. Октябрьский сбор "сине-желтых" Руслан пропустил, но в ноябре все же снова получил вызов в сборную.

ФФУ

Стороны конфликта перевернули эту страницу и пошли дальше, что, конечно, пошло национальной команде на пользу - украинцы выполнили задание и вышли в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Непрерывные скандалы Селезнева

Звание главного скандалиста украинского футбола в 2021 году совершенно точно отправляется к форварду "Миная" Евгению Селезневу. 36-летний форвард отчаянно стремится побить голевой рекорд в истории УПЛ, но вместо забитых мячей снова и снова попадает в неприятные истории.

В этом году Селезнов успел действительно много.

В раздевалке столичного "Олимпийского" устроил разборки с защитником киевского "Динамо" Александром Караваевым.

В Харькове угрожал болельщику физической расправой во время матча против "Металлиста-1925".

Во время игры с "Ворсклой" в Полтаве показал фанатам на трибунах средний палец, когда шел в подтрибунное помещение.

Скриншот видео

В телефонном разговоре обматерил и угрожал расправой журналисту и ведущему программы "ТаТоТаке" Андрею Сенькиву.

За угрозы в адрес журналиста нападающему "Миная" грозит серьезное наказание. Полиция открыла уголовное производство в отношении Селезнева.

Зашквар Ломаченко с флагом

В конце 2021 года разразился еще один громкий скандал. Звездный украинский боксер Василий Ломаченко, ранее наживший на родине немало хейтеров своими связями с Россией и московской церковью, снова оказался в центре внимания.

В Нью-Йорке свою победу над ганцем Ричардом Комми 33-летний боксер решил отпраздновать в ринге с флагом родного города - Белгород-Днестровского, а не Украины.

instagram.com/lomus_official

instagram.com/lomus_official

Появление Ломаченко в ринге без флага Украины жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

"Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, если не использовал ее флаг? Какого черта?!" - написал Кличко у себя в Twitter.

"Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, потому что подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к "заперебриковцам". А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет", - написал Стаховский в комментариях Instagram-страницы summer_sports_ukraine.

В свою очередь, Александр Гвоздик вступился за своего близкого друга, а бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко предположил, что Василию стоило праздновать победу с двумя флагами - родного города и Украины.

Ломаченко не стал отмалчиваться и у себя в соцсетях ответил хейтерам стихом российского поэта Петра Мамонова, которому в декабре 2020 года на три года был запрещен въезд в Украину из-за посещения Крыма с нарушением установленного порядка. Ранее сам поэт поддержал аннексию полуострова Российской Федерацией.

Итак, 2021 год стал для Украины годом не только больших побед, но и скандалов. Хочется верить, что в 2022 году негативные моменты уйдут в прошлое, а наши спортсмены порадуют множеством наград и потрясающих достижений.

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