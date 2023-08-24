Флаг Украины и патриотический рэп: Усик провел открытую тренировку перед боем с Дюбуа (фото, видео)

Украинский боксер показал форму за несколько дней до защиты поясов.

В среду, 23 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и его будущий соперник Даниэль Дюбуа приняли участие в открытой тренировке.

В День Государственного Флага украинский боксер вышел в ринг с сине-желтым флагом.

Во время открытой тренировки Усик в форме футбольного клуба "Полесье" размялся, попрыгал на скакалке и выполнил ряд боксерских упражнений.

Также Александр решил немного развлечь публику и пожонглировал мячиками.

Украинец находился в хорошем настроении и даже исполнил патриотический рэп, зачитав трек "Заповіт" от украинского музыканта BALSAM.

В свою очередь, Дюбуа на глазах у зрителей поработал с тренером "на лапах". Британец энергично двигался по рингу и выбрасывал быстрые удары.

Деніел Дюбуа @dynamite_daniel_dubois та Дон Чарльз @doncharlesboxing працюють на лапах Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.

Отметим, что участие в открытой тренировке также приняли боксеры из андеркарда: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Хамза Шираз, Даниэль Лапин и другие.

Денис Берінчик @berinchyk та Єгор Голуб @iegor_golub працюють на лапах Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Середа, 23 серпня 2023 р.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

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