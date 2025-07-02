Флуминенсе – Аль-Хиляль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира

"Аль-Хиляль" / © Associated Press

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В пятницу, 4 июля, состоится первый матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, в котором сойдутся бразильский "Флуминенсе" и саудовский "Аль-Хиляль".

Поединок состоится на арене "Цитрус Боул" в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Флуминенсе" вышел в плей-офф со второго места группы F. Бразильский клуб сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0), победил южнокорейский "Ульсан" (4:2) и разошелся ничьей с южноафриканским "Мамелоди Сандаунз" (0:0). В 1/8 финала южноамериканский коллектив сенсационно обыграл миланский "Интер" (2:0).

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"Аль-Хиляль" пробился в плей-офф со второй строчки квартета H. Подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с мадридским "Реалом" (1:1) и австрийским "Зальцбургом" (0:0), после чего обыграли мексиканскую "Пачуку" (2:0). В 1/8 финала саудовский клуб сенсационно победил английский "Манчестер Сити" (4:3 по итогам экстра-таймов).

Где смотреть матч Флуминенсе – Аль-Хиляль

В Украине матч "Флуминенсе" – "Аль-Хиляль" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Флуминенсе – Аль-Хиляль

Незначительным фаворитом матча букмекеры считают "Аль-Хиляль". На победу подопечных Индзаги в основное время можно поставить с коэффициентом 2,56. Ничья – 3,40. Выигрыш бразильского клуба по итогам 90 минут поединка – 2,84.

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На выход представителя чемпионата Судовской Аравии в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,82. Триумф "Флуминенсе" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 1,98.

Победитель пары "Флуминенсе" – "Аль-Хиляль" в полуфинале сыграет с триумфатором поединка "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия).

Ранее сообщалось, что определены все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.