Флуминенсе – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Клубного чемпионата мира-2025

"Челси" / © Associated Press

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Во вторник, 8 июля, бразильский "Флуминенсе" и английский "Челси" сразятся в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Флуминенсе" вышел в плей-офф со второго места группы F. Бразильский клуб сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (0:0), победил южнокорейский "Ульсан" (4:2) и разошелся ничьей с южноафриканским "Мамелоди Сандаунз" (0:0).

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В 1/8 финала южноамериканский коллектив сенсационно обыграл миланский "Интер" (2:0), а в четвертьфинале оказался сильнее саудовского "Аль-Хиляля" (2:1).

"Челси" пробился в плей-офф со второй позиции квартета D. Лондонцы победили американский "Лос-Анджелес" (2:0), потерпели поражение от бразильского "Фламенго" (1:3) и разгромили тунисский "Эсперанс" (3:0).

В 1/8 финала "синие" разбили португальскую "Бенфику" (4:1 по итогам экстра-таймов), а в четвертьфинале одолели бразильский "Палмейрас" (2:1).

Где смотреть матч Флуминенсе – Челси

В Украине матч "Флуминенсе" – "Челси" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

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Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Флуминенсе – Челси

Фаворитом матча букмекеры считают "Челси". На победу подопечных Энцо Марески в основное время можно поставить с коэффициентом 1,73. Ничья – 3,65. Выигрыш бразильского клуба по итогам 90 минут поединка – 5,40.

На выход лондонцев в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,35. Триумф "Флуминенсе" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 3,35.

В другом полуфинале в среду, 9 июля, встретятся ПСЖ (Франция) и "Реал" Мадрид (Испания).

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Финальный матч КЧМ-2025 состоится в воскресенье, 13 июля, в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium, которая вмещает 82 500 зрителей.

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.