- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 679
- Время на прочтение
- 1 мин
"Флуминенсе" шокировал "Интер" и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
Бразильский клуб оставил финалиста Лиги чемпионов за бортом турнира.
Бразильский "Флуминенсе" обыграл миланский "Интер" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт завершился со счетом 0:2.
Уже на третьей минуте встречи южноамериканская команда открыла счет – голом отличился аргентинский нападающий Херман Кано.
На 40-й минуте "Флуминенсе" мог увеличивать свое преимущество в счете, но гол бразильского защитника Игнасио не засчитали из-за офсайда.
"Нерадзурри" пытались отыграться и создали ряд моментов, в том числе на 83-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес низом пробил в ближнюю штангу.
Однако распечатать ворота соперника итальянскому коллективу так и не удалось. А вот "Флуминенсе" забил во второй раз и снял вопрос о победителе – на 90+3-й минуте точный удар нанес бразильский хавбек Эркулес.
Обзор матча "Интер" – "Флуминенсе"
В четвертьфинале "Флуминенсе" сразится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и саудовским "Аль-Хилялем", который состоится 1 июля, в 04:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, кто уже вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025.
Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.