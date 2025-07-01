"Флуминенсе" шокировал "Интер" и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Флуминенсе" / © Associated Press

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Бразильский "Флуминенсе" обыграл миланский "Интер" в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт завершился со счетом 0:2 .

Уже на третьей минуте встречи южноамериканская команда открыла счет – голом отличился аргентинский нападающий Херман Кано.

На 40-й минуте "Флуминенсе" мог увеличивать свое преимущество в счете, но гол бразильского защитника Игнасио не засчитали из-за офсайда.

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"Нерадзурри" пытались отыграться и создали ряд моментов, в том числе на 83-й минуте аргентинский форвард Лаутаро Мартинес низом пробил в ближнюю штангу.

Однако распечатать ворота соперника итальянскому коллективу так и не удалось. А вот "Флуминенсе" забил во второй раз и снял вопрос о победителе – на 90+3-й минуте точный удар нанес бразильский хавбек Эркулес.

Обзор матча "Интер" – "Флуминенсе"

В четвертьфинале "Флуминенсе" сразится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и саудовским "Аль-Хилялем", который состоится 1 июля, в 04:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, кто уже вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025.

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Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.