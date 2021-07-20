Фокус на Олимпиаде: Свитолина пожертвовала медовым месяцем ради сборной Украины

26-летняя спортсменка рассчитывает завоевать медаль в Токио.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, поделилась эмоциями после свадьбы и рассказала, что медовый месяц пара перенесла на осень из-за Олимпийских игр-2020.

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Ранее первая ракетка Украины заявила, что отдаст в Токио все силы, чтобы завоевать для Украины медаль.

"Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях коронавирусных ограничений, - это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, - это тоже невероятно. Мы очень хорошо провели время.

Сейчас же мы здесь, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь", - цитирует Свитолину сайт ITF.

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Кроме Свитолиной на олимпийском теннисном турнире честь Украины будут защищать Даяна Ястремская и сестры Киченок. Марта Костюк, которая была в заявке "сине-желтых" на Игры в Токио, снялась из-за травмы.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. Теннисный олимпийский турнир по теннису состоится с 24 июля по 1 августа.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что Свитолина яркими фото показала, как готовилась к свадьбе с Монфисом.

Новости мира: как прошла свадьба теннисистов - Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

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