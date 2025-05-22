Фонд братьев Суркис и ФК "Динамо" (Киев) восстановили одно из отделений "Охматдета"

Фонд братьев Суркис и ФК "Динамо" (Киев) / © ФК Динамо Киев

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Одно из отделений, а именно 2-е педиатрическое, расположенное на 5-м этаже столичного лечебного учреждения по ул. Сретенской, 7-9, было отремонтировано на средства Фонда братьев Суркис и ФК "Динамо" (Киев).

© ФК Динамо Киев

Проект по восстановлению части поликлиники "Охматдет"

После попадания вражеской ракеты в один из корпусов "Охматдета" тысячи украинцев присоединились к сбору средств на восстановление разрушенного отделения. В момент эвакуации пациентов и персонала всех временно разместили в другом отделении - 2-м педиатрическом, которое находилось в критическом техническом и санитарном состоянии.

Администрация "Охматдета" обратилась к ФК "Динамо" (Киев) с просьбой не дублировать усилия общего сбора, а помочь там, где ситуация была наиболее острой и требовала срочного вмешательства.

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Клуб мгновенно откликнулся, приняв решение не формально поддержать, а реально повлиять - создать современные условия для лечения детей, которые уже здесь находятся. Таким образом было инициировано полное обновление части консультативно-диагностической поликлиники, где временно разместили эвакуированных пациентов.

© ФК Динамо Киев

Что именно было обновлено

В рамках масштабного проекта ремонтных работ было реализовано комплексное обновление части поликлиники, в состав которой входят:

части 1-го и 2-го педиатрических отделений,

кабинеты для пациентов с буллезным эпидермолизом,

часть Центра орфанных заболеваний.

в общем модернизировано 13 специализированных кабинетов, среди которых:

2 кабинета дерматовенеролога

3 кабинета детского аллерголога

кабинеты детского нефролога и пульмонолога

кабинеты дерматоскопии и аллерготестирования

2 кабинета буллезного эпидермолиза

2 кабинета Центра орфанных заболеваний.

© ФК Динамо Киев

© ФК Динамо Киев

На торжественное открытие отделения пришли почетные гости - почетный член УЕФА Григорий Суркис, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Шовковский. Руководство поликлиники и врачи отделения провели для них небольшую экскурсию по кабинетам, которые завтра уже готовы будут принимать пациентов - как детей, так и взрослых.

© ФК Динамо Киев

Григорий СУРКИС, почетный член УЕФА:

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- Так случилось, что, когда начали собирать средства на восстановление поврежденного корпуса "Охматдета", к нам обратилось руководство лечебного учреждения, чтобы мы присоединились к восстановлению именно этого отделения поликлиники. Мы подписали Меморандум, и это на самом деле получилось два в одном. На самом деле, очень просто взять и перечислить средства, ожидая, когда кто-то что-то будет строить. Сейчас мы видим ту работу, которая выполнена в "Охматдете" за девять месяцев. На мой взгляд, это даже не благодарность нам, а забота, ответственность и солидарность с теми ребятами, которые нуждаются в качественных услугах.

В рамках помощи, которая оказывается "Охматдету" после попадания ракеты, также к нам обратилось руководство Института рака, который принимал маленьких мальчиков и девочек из разрушенного корпуса. Они обратились с просьбой отремонтировать приемное отделение, что было сделано нами в короткие сроки. На сегодняшний день там замечательный ремонт, и это дает нам повод гордиться тем, что мы приобщаемся к этому. Даже не столько даже гордиться, сколько быть счастливыми от того, что эти детишки на сегодняшний день могут получать качественное лечение в нормальных учреждениях

Также Фонд братьев Суркис вместе с ФК фактически построили новую амбулаторию на Гуровщине в Бучанском районе. Это первая амбулатория, оборудованная современными аппаратами. То есть мы вместе с клубом, с нашими ребятами делаем это за свой счет, никто нас не принуждает к этому. Мы просто хотим, чтобы наконец закончилась эта война и мы жили в счастливой стране, восстанавливали ее вместе, а наши ребята из "Динамо" давали бы новые эмоции для болельщиков, и это был бы глоток свежего воздуха даже сейчас, во время этой ужасной войны.

© ФК Динамо Киев

Александр ШОВКОВСКИЙ, главный тренер "Динамо":

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- Все то, что происходит в нашей стране, накладывает большой отпечаток на ощущения, на эмоции. И каждый раз, когда мы видим последствия действий агрессора против нашей страны, это вызывает дикое возмущение по поводу этой ситуации. У каждого есть индивидуальные негативные эмоции по этому поводу, потому что они не только из Киева, а представляют разные регионы нашей страны. Есть пострадавшие и там, и там, и в том городе, и в том районе

Я знаю, что помощь не заканчивается, но она точечная. Как, например, то, что делает наше руководство и уже сделало здесь, безусловно. Хотя это лишь один из тех проектов, за который взяли на себя ответственность братья Суркис и их фонд. И они, как сказал Григорий Михайлович, берут ответственность на себя и делают это. Можно было бы пойти разными путями, но это неправильно. Мы не можем потреблять счастье, если не воспроизводим это. И именно такая инициатива должна быть примером для всех.

А ребята, безусловно, выходя на футбольное поле, хотят дарить эмоции болельщикам, нашим людям, чего сейчас не хватает в нашей стране. И любая инициатива должна нести положительный пример для всех - я в этом полностью согласен с Григорием Михайловичем. Ребята также с большим удовольствием делают свои пожертвования, чтобы на каждом моменте, этапе, направлении мы делали что-то, чтобы улучшать жизнь людей.

© ФК Динамо Киев

Александр УРИН, председатель комиссии по реорганизации НДСБ "Охматдет":

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- Первое, что хочу сказать, что за почти 30 лет, прошедших с тех пор, как наша поликлиника была присоединена к "Охматдету", никаких ремонтных работ здесь не происходило. Сейчас идет один из этапов восстановления, и благодаря Фонду братьев Суркис выполнены ремонтные работы на площади около 500 квадратных метров, а это 13-15 больничных кабинетов и отделка коридоров, санузлов и т.д. Это помещения, где будут принимать детей с орфанными заболеваниями, также это кабинеты буллезного эпидермолиза, а дерматологи теперь могут оказывать всю необходимую помощь в приятных комфортных условиях.

Честно говоря, мы не считаем, сколько пациентов можем принимать ежедневно. Но можете быть уверены, что мы примем всех, кто в этом нуждается. К примеру, те же кабинеты буллезного эпидермолиза будут у нас едва ли не единственными по всей Украине, поэтому будем принимать как детей, так и взрослых, кто имеет подобные проблемы. Также наш центр орфанных заболеваний является реферным, поэтому все самые тяжелые пациенты будут попадать именно к нам. Благодаря помощи Фонда братьев Суркис теперь мы можем делать это в комфортных условиях.

Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество будет продолжаться. Сами понимаете, меморандум - это не какой-то подписанный договор, а договоренность о сотрудничестве в будущем. Нужно отчитаться перед Фондом, как используются эти помещения и что здесь предоставляется действительно качественная помощь. Сейчас мы уже обсуждаем четкие нюансы - поэтому будем восстанавливать нашу поликлинику в целом. У нас еще есть много чего, что требует улучшения (улыбается).

© ФК Динамо Киев

И самое главное, что хочется отметить: это не просто ремонт одного из лечебных отделений или благотворительность. Это - проявление солидарности, ответственности и заботы о тех, кто нуждается в помощи уже сегодня. Здесь ежедневно лечатся дети со сложными и редкими заболеваниями. ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис гордятся, что создали для них достойные, безопасные и функциональные условия, которые соответствуют уровню "Охматдета".

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