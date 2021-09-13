"Форма - отличная, нагрузки - невероятные, график - тяжелый": промоутер раскрыл детали подготовки Усика к бою с Джошуа

Подробности из первых уст.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, поделился деталями подготовки своего клиента к бою против чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Читайте также: где смотреть чемпионский бой Усик-Джошуа и прогнозы букмекеров

"Александр - в отличной форме, команда находится в очень позитивном состоянии. Эмоции близки к счастью, несмотря на то, что нагрузки там - невероятные, режим - очень плотный, график - тяжелый, работа происходит с утра до вечера.

Но эту работу люди научились делать так, что от нее еще получают удовольствие. Как результат, является не психическое напряжение, а шутки, расслабление, видна командная работа.

Еще будут спарринги до конца следующей недели. 20 сентября мы улетаем в Великобританию. Во вторник будет пресс-конференция и дальше начнется целый ряд медийных мероприятий, которые будут предшествовать самому поединку", - сказал Красюк.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа назвал самого сложного соперника в своей карьере.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку