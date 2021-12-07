Фортуна внезапно вернулась: в Парагвае команда совершила камбэк на 99-й минуте и в 34-й раз стала чемпионом страны

Фортуна внезапно вернулась: в Парагвае команда совершила камбэк на 99-й минуте и в 34-й раз стала чемпионом страны

"Серро Портеньо" вырвал ничью проигрывая 2:0 в основное время.

В рамках последней тура "Клаусура-2021" — осеннего первенства Парагвая — "Серро Портеньо" сыграл вничью с "Гуарани" (2:2) и в 34-й раз стал чемпионом страны.

Перед последним туром Гуарани отставал на 2 очка от Серро Портеньо – соответственно гостей устраивала и ничья, а столичной команде потребовалась только победа. Серро Портеньо очень быстро остался вдесятером, а на 51-й минуте счет был 2:0 в пользу Гуарани.

Но на 99-й и 101-й минуте "Серро Портеньо" забил два гола и опередил своего соперника в таблице на два очка. Команды завершали матч в усеченных составах, с обеих сторон были изъяты по два игрока (в Гуаране одним из них стал вратарь Гаспар Сервио).

На правах чемпиона "Серро Портеньо" в 2022 году сыграет в групповом этапе Кубка Либертадорес наряду с победителем Апертуры-2021 (весенний чемпионат Парагвая), клубом Либертад.

Читайте также:

Должник "Динамо" получил трансферный бан за переход скандального парагвайского форварда

Предложили более интересный вариант: португальский тренер отказался возглавить чемпиона УПЛ