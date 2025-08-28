Форвард "Динамо" и сборной Украины может стать одноклубником Цыганкова в Испании

Владислав Ванат / © ФК Динамо Киев

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат вскоре может перейти в испанскую "Жирону".

По информации авторитетного каталонского журналиста Нила Солы, "Жирона" и "Динамо" надеются в ближайшее время завершить сделку.

За трансфер 23-летнего украинца клуб Ла Лиги заплатит 15 миллионов евро. Также "Динамо" получит процент от последующей продажи игрока.

Сола подтвердил, что Владислав уже согласовал контракт с "Жироной" на пять лет.

Информацией о потенциальном трансфере Ваната в испанский клуб также поделился Telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Информация о финализации трансфера Владислава Ваната в "Жирону" близка к истине. Первое предложение в 9 млн евро было отклонено, учитывая клаусулу игрока в сумме 20 млн евро.

Однако два дня назад вместе с активным включением в процесс Пере Гвардиолы, давления игрока и его семейного и агентского окружения – "Динамо" с "Жироной" достигли консенсуальных 15 млн евро и 20 процентов из последующего sell-on.

На текущее время предметом подписи являются два обстоятельства – личные условия контракта Ваната и испанцев, количество траншей в Киев. Президент киевлян требует максимум 2 (8+7) в течение календарного года, испанцы предлагают 3 х 5 в течение 1,5 сезонов. Причина отсутствия Ваната в сегодняшней заявке на матч – обоюдное желание уберечь игрока от травм", – говорится в посте.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ-2024/25.

Ранее главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский сообщил, что Ванат не сыграет в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Маккаби" Тель-Авив, который состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Маккаби" Тель-Авив. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок между командами состоялся 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.

Напомним, в составе "Жироны" выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, который перешел туда из "Динамо" в январе 2023 года. Также за "бело-красных" играет украинский вратарь Владислав Крапивцов.