Форвард "Реала" перешел в клуб АПЛ — сумма трансфера

Гонсало Гарсия / © Associated Press

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Лондонский "Фулхэм" оформил трансфер форварда мадридского "Реала" Гонсало Гарсии.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба английской Премьер-лиги (АПЛ).

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22-летний испанский футболист подписал с "дачниками" контракт до 2031 года.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро "сливочные" могут получить бонусами. Кроме того, мадридцы сохранили за собой 30% от суммы будущей продажи игрока.

Гарсия является воспитанником "Реала". Всего он провел за мадридский клуб 51 матч, забил 13 голов и отдал 5 ассистов. Также Гонсало в июне дебютировал за сборную Испании.

В прошлом сезоне Гарсия сыграл 39 матчей за "Реал" во всех турнирах, записав в свой актив восемь голов и три ассиста.

Отметим, что главным тренером "Фулхэма" является Альваро Арбелоа, который возглавлял "Реал" в прошлом сезоне.

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"Фулхэм" в сезоне-2025/26 финишировал на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. Новый сезон подопечные Арбелоа начнут 24 августа домашним матчем против "Челси".

Ранее сообщалось, что Мудрик после снятия дисквалификации прибыл в Гонконг на предсезонную подготовку "Челси".

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