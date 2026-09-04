Форвард сборной Украины не попал в заявку своего клуба на Лигу Европы

Роман Яремчук / © Associated Press

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Форвард сборной Украины Роман Яремчук не попал в заявку греческого "Олимпиакоса" на матчи основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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В список пирейского клуба на Лигу Европы вошел 21 футболист, среди которых не нашлось места Яремчуку.

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Ранее Роман также остался вне заявки "красно-белых" на матчи квалификации Лиги чемпионов, по итогам которых команда прекратила выступления в этом турнире.

Яремчук перешел в "Олимпиакос" летом 2024 года из бельгийского "Брюгге", подписав контракт до 30 июня 2028 года. По неофициальной информации, стоимость трансфера украинца составила 5 миллионов евро с учетом бонусов.

В составе греческой команды Роман провел 49 матчей во всех турнирах, отличившись 14 голами и 5 результативными передачами.

Вместе с "Олимпиакосом" он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.

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В этом сезоне Яремчук не провел за "Олимпиакос" ни одного официального матча.

Вторую половину прошлого сезона Роман провел на правах аренды во французском "Лионе", где сыграл 14 матчей, забив пять голов и отдав один ассист. Однако французский клуб не воспользовался опцией выкупа контракта украинца, поэтому он вернулся в "Олимпиакос".

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков подписал контракт с новым клубом.

Также мы рассказывали, что Михаил Мудрик сменил клуб в АПЛ.

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