Форвард сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы

Владислав Ванат / © Associated Press

Украинский форвард испанской "Жироны" Владислав Ванат выбыл до конца сезона-2025/26 из-за травмы.

Как сообщила пресс-служба каталонского клуба, у 24-летнего нападающего диагностировали повреждение подколенного сухожилия на левой ноге.

Из-за травмы Ванат пропустит ориентировочно 10-12 недель. Таким образом, украинец успеет восстановиться не раньше начала подготовки к сезону-2026/27.

Владислав травмировался в матче 30-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоялся 6 апреля. Он вышел в стартовом составе, а уже на 12-й минуте был заменен из-за повреждения.

В этом сезоне Ванат отличился 10 голами и 2 ассистами в 29 матчах за "Жирону". Он является лучшим бомбардиром команды в сезоне чемпионата Испании.

"Жирона" после победы над "Вильярреалом" (1:0) поднялась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 37 очков.

В следующем туре Ла Лиги каталонцы, в составе которых также выступают украинский полузащитник Виктор Цыганков и украинский вратарь Владислав Крапивцов, 10 апреля на выезде сыграют с мадридским "Реалом".