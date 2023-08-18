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Форвард сборной Украины Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Форвард сборной Украины Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций (видео)

Роман Яремчук/Фото: twitter.com/ClubBrugge

Украинский нападающий помог "Брюгге" повторно разгромить исландский "Акюрейри".

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук отличился хет-триком в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с исландским "Акюрейри".

27-летний украинец вышел в стартовом составе и помог своей команде разгромить соперника со счетом 1:5.

Яремчук забил третий, четвертый и пятый голы "Брюгге" в этом поединке.

Первый гол Яремчука на 57-й минуте

Второй гол Яремчука на 65-й минуте

Третий гол Яремчука на 75-й минуте

Отметим, что в первом матче украинец тоже эффектно забил в ворота "Акюрейри". Тот поединок аналогично завершился победой "Брюгге" со счетом 5:1.

Так что по итогам двух встреч бельгийский коллектив выиграл со счетом 10:2. В раунде плей-офф отбора Лиги конференций команда Яремчука сразится за выход в групповой этап с испанской "Осасуной".

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Дата публикации
Просмотры
171
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