Форвард сборной Украины Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций (видео)

Украинский форвард бельгийского "Брюгге" Роман Яремчук отличился хет-триком в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с исландским "Акюрейри".

27-летний украинец вышел в стартовом составе и помог своей команде разгромить соперника со счетом 1:5 .

Яремчук забил третий, четвертый и пятый голы "Брюгге" в этом поединке.

Первый гол Яремчука на 57-й минуте

GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Роман Яремчук) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Второй гол Яремчука на 65-й минуте

GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Роман Яремчук) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Третий гол Яремчука на 75-й минуте

GOAL! KA Akureyri 1-5 Club Brugge (75 Роман Яремчук) Top: 2-10

hattrick pic.twitter.com/4XdO5pQQNa — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Отметим, что в первом матче украинец тоже эффектно забил в ворота "Акюрейри". Тот поединок аналогично завершился победой "Брюгге" со счетом 5:1.

Так что по итогам двух встреч бельгийский коллектив выиграл со счетом 10:2 . В раунде плей-офф отбора Лиги конференций команда Яремчука сразится за выход в групповой этап с испанской "Осасуной".

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