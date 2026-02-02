ТСН в социальных сетях

Форвард сборной Украины Яремчук сменил клуб – подробности трансфера

Роман будет выступать в аренде за французский "Лион".

Роман Яремчук

Роман Яремчук / facebook.com/olympiquelyonnais

Французский "Лион" оформил переход форварда греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука.

Об этом сообщается на официальном сайте "Лиона".

Стороны договорились об аренде 30-летнего украинца до завершения этого сезона с возможностью выкупа за пять миллионов евро.

В составе французского клуба Яремчук будет играть под 77-м номером.

Сейчас "Лион" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда Паулу Фонсеки выиграла общий этап Лиги Европы, набрав 21 очко в восьми матчах.

Добавим, что "Олимпиакос" купил Яремчука летом 2024 года из бельгийского "Брюгге" за 3,5 млн евро. С тех пор он забил 14 голов и отдал 4 ассиста в 48 матчах за греческий клуб.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Зинченко официально сменил клуб.

