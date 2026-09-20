Форвард сборной Украины забил первый гол в новом сезоне чемпионата Испании

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

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Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат забил гол в поединке 6-го тура испанской Сегунды против "Кадиса".

24-летний украинец вышел в стартовом составе и на 35-й минуте открыл счет во встрече, замкнув прострел Алекса Морено с левого фланга.

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Для Ваната этот гол стал первым в нынешнем розыгрыше Сегунды. Также в его активе один ассист, который он отдал в поединке 3-го тура против "Лас-Пальмаса".

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Матч завершился победой "Жироны" со счетом 2:1. Ваната заменили на 81-й минуте.

На 69-й минуте в составе каталонского клуба на замену вышел форвард Александр Пищур. Еще один украинец, вратарь Владислав Крапивцов, остался на скамейке запасных команд.

После этой победы "Жирона" с 10 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Сегунды.

Следующий матч "бело-красные" проведут 25 сентября дома против "Альбасете" в Сегунде. Начало — в 21:30 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что Ванат попал в состав сборной Украины на грядущие матчи Лиги наций.

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