Форвард "Шахтера" перенес операцию и выбыл на длительный срок

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре из-за травмы больше не сможет помочь донецкому клубу до конца этого года.

Как сообщил официальный сайт "горняков", у 22-летнего форварда диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

Во вторник, 22 августа, Траоре успешно прооперировали в профильной клинике в Финляндии. Отмечается, что он пропустит осеннюю часть сезона.

Лассина перешел в "Шахтер" летом 2021 года из амстердамского "Аякса". В сентябре 2021 года он серьезно травмировал колено в матче Лиги чемпионов против миланского "Интера". Тогда Траоре перенес операцию и выбыл из игры на 10 месяцев.

Нападающий сборной Буркина-Фасо стал единственным легионером, который не покинул "Шахтер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В общей сложности Траоре провел за дончан 48 матчей, в которых забил 17 мячей. В этом сезоне Лассина принял участие в 3 поединках чемпионата Украины и отличился 2 голами.

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