France Football назвал имя обладателя "Золотого мяча" 2021 года

В парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста года.
В понедельник, 29 ноября, в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года.
" Золотой мяч " по версии France Football получил форвард ПСЖ Лионель Месси.
Для аргентинца эта награда стала седьмой в карьере.
- В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.
- Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.
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