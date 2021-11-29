France Football назвал имя обладателя "Золотого мяча" 2021 года

France Football назвал имя обладателя "Золотого мяча" 2021 года

В парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста года.

В понедельник, 29 ноября , в парижском театре "Шатле" определили лучшего футболиста 2021 года.

" Золотой мяч " по версии France Football получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

Для аргентинца эта награда стала седьмой в карьере.

В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси. Ближайший преследователь аргентинца – Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.

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