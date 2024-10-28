France Football назвал лучшего тренера 2024 года

Главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти признали лучшим наставником 2024 года по версии авторитетного журнала France Football.

65-летний итальянский специалист был объявлен победителем в этой номинации во время торжественной церемонии вручения "Золотого мяча", которая проходит 28 октября в парижском театре Шатле.

Отметим, что сам приз Анчелотти еще не вручили, ведь мадридский "Реал" решил бойкотировать церемонию.

В прошлом сезоне Карло вместе со "сливочными" выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения "Золотого мяча" началась в 20:00 по киевскому времени. Награду лучшему футболисту мира еще не вручили.

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

Именно Месси принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных "Золотых мячей" – он получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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