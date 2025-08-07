France Football объявил имена всех номинантов на "Золотой мяч-2025"

Ламин Ямаль / © Associated Press

Журнал France Football представил список всех номинантов на получение "Золотого мяча-2025".

Имена 30 игроков, которые претендуют на награду лучшему футболисту мира, были опубликованы на официальной странице премии в соцсети X.

Список номинантов на "Золотой-мяч"-2025: Усман Дембеле (ПСЖ), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Джуд Беллингем ("Реал"), Дезире Дуэ (ПСЖ), Дензел Дюмфрис ("Интер"), Серу Гирасси ("Боруссия Д"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Виктор Дьокереш ("Спортинг" / "Арсенал"), Ашраф Хакими (ПСЖ), Гарри Кейн ("Бавария"), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Роберт Левандовски ("Барселона"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Скотт Мактоминей ("Наполи"), Киллиан Мбаппе ("Реал"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Жоау Невеш (ПСЖ), Педри ("Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Майкл Олисе ("Бавария"), Рафинья ("Барселона"), Деклан Райс ("Арсенал"), Фабиан Руис (ПСЖ), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Флориан Вирц ("Байер" / "Ливерпуль"), Витинья (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона")

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2025" состоится в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании испанец обошел остальных трех финалистов в номинации – Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский "Реал".