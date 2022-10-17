France Football объявил имя обладателя "Золотого мяча-2022"

В понедельник, 17 октября, в парижском театре "Шатле" прошла церемония вручения "Золотого мяча" 2022 года.

Приз лучшему футболисту мира по версии France Football получил форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

Для 34-летнего француза это первый "Золотой мяч" в карьере. В прошлом сезоне он в составе "сливочных" стал победителем испанской Примеры, а также выиграл Лигу чемпионов.

Добавим, что в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. А в 2020 году главным претендентом на награду был польский нападающий Роберт Левандовски, но ее вручение отменили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" является Месси, получавший этот приз семь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца - португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). За период с 2008 по 2021 год гегемонию Месси и Роналду сумел прервать лишь хорват Лука Модрич, который стал обладателем награды 2018 года.

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