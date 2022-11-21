Франция – Австралия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира начнут защиту титула поединком против австралийцев.

Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура группы D чемпионата мира-2022 по футболу сборная Франции сыграет с Австралией.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Джануб" в городе Эль-Вакра, рассчитанном на 40 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Кроме французов и австралийцев, в квартете D также будут играть сборные Дании и Туниса. Они сойдутся в очном поединке первого тура 22 ноября, в 15:00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

Где смотреть матч Франция – Австралия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи

Прогнозы букмекеров на матч Франция – Австралия

Несомненным фаворитом предстоящего противостояния является команда Дидье Дешама. На победу "Ле Блэ" можно поставить с коэффициентом 1,29. Ничья – 6,00. Коэффициент на триумф австралийцев составляет 11,50.

Напомним, французы, которые являются действующими чемпионами мира, понесли немало кадровых потерь перед стартом Мундиаля в Катаре. Из-за травм турнир пропустят полузащитники Н'Голо Канте ("Челси"), Поль Погба ("Ювентус"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг"), защитник Преснель Кимпембе (ПСЖ), вратарь Майк Меньян ("Милан"), а также обладатель "Золотого мяча-2022" форвард Карим Бензема.

Читайте также:

ЧМ-2022: гол сына обладателя "Золотого мяча" не помог США одолеть обидчика сборной Украины

Нидерланды в концовке выцарапали победу у Сенегала на старте ЧМ-2022

Сборная Англии унизила Иран в своем стартовом матче на чемпионате мира-2022 (видео)