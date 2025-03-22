Франция – Хорватия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги наций

Победитель этого противостояния станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2026 года.

В воскресенье, 23 марта, сборная Франции примет национальную команду Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 20 марта в городе Сплит, хорваты обыграли французов со счетом 2:0.

Где смотреть матч Франция – Хорватия

В Украине матч Франция – Хорватия в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Франция – Хорватия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают французскую сборную. На победу "Ле Блэ" можно поставить с коэффициентом 1,43. Ничья – 4,75. Выигрыш "клетчатых" – 7,80.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики уже отдают предпочтение хорватам, выход которых в полуфинал Лиги наций оценен коэффициентом 1,47. Проход французов в следующую стадию – 2,79.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги наций посоревнуется с триумфатором четвертьфинального противостояния Нидерланды – Испания.

Кроме того, победитель противостояния Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль "сине-желтые" также сыграют против Исландии и Азербайджана.

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