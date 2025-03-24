Франция и Хорватия определили полуфиналиста Лиги наций и соперника Украины в отборе на ЧМ-2026 (видео)

"Ле Блэ" оформили камбэк после поражения в первой игре, в серии пенальти завоевав путевку в следующую стадию.

Сборная Франции победила национальную команду Хорватии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Основное время поединка на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени завершилось со счетом 2:0 , после чего "Ле Блэ" также выиграли серию пенальти – 5:4.

В первой встрече между командами, которая состоялась 20 марта в городе Сплит, хорваты обыграли французов со счетом 2:0.

Первый тайм второго матча прошел без забитых голов. А вот после перерыва "Ле Блэ" открыли счет – на 52-й минуте отличился Майкл Олисе.

На 80-й минуте французы забили во второй раз – Усман Дембеле сравнял счет в двухматчевой дуэли (2:2), переведя игру в экстра-таймы. Там команды не определили победителя, поэтому дело дошло до серии пенальти, где точнее оказались французы.

Таким образом, Франция вышла в полуфинал Лиги наций, где сразится с Испанией. В другом полуфинале сойдутся Германия и Португалия.

Кроме того, команда Франции стала одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль "сине-желтые" также сыграют против Исландии и Азербайджана.

Обзор матча Франция – Хорватия

Будет добавлен в скором времени.

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