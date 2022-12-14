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Франция – Марокко: стали известны стартовые составы на битву за путевку в финал ЧМ-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
287
Время на прочтение
1 мин
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Франция – Марокко: стали известны стартовые составы на битву за путевку в финал ЧМ-2022

Фото: Associated Press

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Сборная Франции и Марокко объявили стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу, который сегодня, 14 декабря, состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

Франция: Льорис, Эрнандес, Кунде, Конате, Варан, Фофана, Чуамени, Гризманн, Мбаппе, Демеле, Жиру

Марокко: Буну, Агерд, Мазрауи, Саисс, Хакими, Эль-Ямик, Унахи, Амрабат, Зиеш, Буфаль, Эль-Несири

Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на нашем сайте.

Победитель матча Франция — Марокко в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной, которая в другом полуфинале разгромила Хорватию.

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Дата публикации
Просмотры
287
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