Франция – Нидерланды: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Фавориты группы B встретятся в стартовом туре квалификации на континентальное первенство.

В пятницу, 24 марта, сборные Франции и Нидерландов сыграют в матче 1-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок состоится на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Национальные команды Франции и Нидерландов в отборе на чемпионат Европы 2024 года выступают в группе В, где также играют Ирландия, Греция и Гибралтар.

В своей истории сборные Франции и Нидерландов встречались 28 раз. На счету "Ле Блэ" 13 побед, у "Оранье" – 11. Еще четыре раза команды играли вничью.

Напомним, на чемпионате мира-2022 французы дошли до финала, где уступила Аргентине в серии пенальти. Сборная Нидерландов на Мундиале в Катаре остановилась в четвертьфинале, проиграв также аргентинцам по итогам серии пенальти.

Где смотреть матч Франция – Нидерланды

На территории Украины поединок первого тура отбора на Евро-2024 между сборными Франции и Нидерландов в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Франция – Нидерланды

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом французскую сборную. На победу подопечных Дидье Дешама можно поставить с коэффициентом 1,84. Ничья – 3,70. Выигрыш нидерландцев – 4,70.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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