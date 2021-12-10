Франция отказалась присоединиться к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине: заявление Макрона

Французский лидер убежден, что соревнования не следует политизировать.
Франция не планирует присоединяться к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Соответствующее заявление президент страны Эммануэль Макрон озвучил в четверг, 9 декабря, сообщает BBC.
Французский лидер убежден, что соревнования не следует политизировать. Он также заявил, что предпочитает действия, которые имеют "полезный эффект".
"Чтобы было понятно: либо вы полностью бойкотируете и не отправляете спортсменов, либо пытаетесь изменить ситуацию полезными действиями, — подчеркнул Макрон и продолжил, — Я не думаю, что мы должны политизировать эти темы, особенно если речь идет о незначительных и символических шагах".
Президент страны добавил, что Франция будет работать с Международным олимпийским комитетом над хартией защиты спортсменов.
На этой неделе США, Великобритания, Канада и Австралия заявили, что не будут отправлять представителей своих правительств на зимние Игры в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.
Они напомнили, в частности, о жестоком обращении с уйгурами и другими меньшинствами, подавлении политических свобод в Гонконге и обеспокоенности благополучием китайской теннисистки Пэн Шуай, которая исчезла из виду, когда обвинила экс-премьера КНР в изнасиловании.
В Китае пообещали, что страны, объявившие соревнованием дипломатический бойкот, "заплатят за свои ошибочные действия".
Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что примет участие в открытии зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине в период с 4 по 20 февраля.
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