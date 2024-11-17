Франция отомстила Италии и вырвала первое место в группе Лиги наций (видео)

"Ле Блэ" и "Скуадра Адзурра" продолжат борьбу за трофей в плей-офф.

Сборная Франции на выезде обыграла команду Италии в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:3 .

Французы открыли счет уже на 2-й минуте встречи – Адриан Рабьо забил головой после подачи Люки Диня с углового.

На 33-й минуте подопечные Дидье Дешама удвоили свое преимущество – Динь прямым ударом со штрафного шикарно поразил левую "девятку", голкипер итальянцев Гульельмо Викарио пытался спасти свою команду, но от его перчаток мяч оказался в воротах.

На 35-й минуте "Скуадра Адзурра" сумела сократить отставание в счете – Андреа Камбьязо замкнул подачу Федерико Димарко с левого фланга.

Однако во втором тайме "Ле Блэ" вернули себе гандикап в два мяча – на 65-й минуте Рабьо оформил дубль, воспользовавшись еще одним ассистом от Диня.

Обзор матча Италия – Франция

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, французы взяли реванш у итальянцев за домашнее поражение (1:3) в стартовом туре Лиги наций.

Благодаря этой победе Франция (13 очков) стала победителем группы А2, обойдя Италию (13 баллов) за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Ранее обе сборные досрочно вышли в 1/4 финала Лиги наций.

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В параллельном поединке заключительного тура этого квартета Израиль дома сенсационно обыграл Бельгию (1:0).

Однако это не помогло израильтянам подняться с последнего места избежать вылета в Дивизион B. Бельгийцы финишировали третьими и сыграют в плей-офф за право остаться в Лиге А.

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