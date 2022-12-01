Франция подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола, который привел к первому за 8 лет поражению на ЧМ

Французы убеждены, что арбитр не имел права отменять взятие ворот после финального свистка.

Федерация футбола Франции обратилась в ФИФА с жалобой по поводу отмененного гола нападающего Антуана Гризманна в матче заключительного тура чемпионата мира-2022 против команды Туниса.

Подопечные Дидье Дешама сравняли счет на последних секундах матча, однако уже после финального свистка арбитр Мэттью Конгер отправился смотреть видеоповтор и, после просмотра эпизода на VAR, отменил взятие ворот. Таким образом, Тунис одержал победу – 1:0.

Французы считают, что арбитр неправомерно отменил их гол, поскольку Тунис уже разыграл мяч с центра поля и игра возобновилась. А при таких обстоятельствах протокол VAR запрещает просмотр видеоповтора.

"Мы написали жалобу касательно гола Антуана Гризманна, который, на наш взгляд, был ошибочно отменен. Эта жалоба должна быть отправлена в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча", – цитирует заявление французской федерации футбола Reuters.

В игре с Тунисом французы потерпели первое поражение на чемпионатах мира за восемь лет. До этого последний раз "Ле Блэ" проигрывали еще в четвертьфинале ЧМ-2014 будущему триумфатору Мундиалю – сборной Германии.

Несмотря на поражение в заключительном туре, Франция с 6 очками осталась на первом месте группы D. В 1/8 финала "трехцветные" 4 декабря сыграют против Польши.

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