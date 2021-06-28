Франция - Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на Национальном стадионе в Бухаресте.

В понедельник, 28 июня, сборные Франции и Швейцарии поборются за путевку в четвертьфинал Чемпионата Европы-2020.

Поединок состоится на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Швейцария.

Победитель матча Франция - Швейцария в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Хорватия - Испания. Это будет первый четвертьфинальный поединок, он состоится 2 июля (19:00) в Санкт-Петербурге.

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Франция пробилась в 1/8 финала с первого места в группе F. "Трехцветные" победили Германию (1:0), после чего сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Швейцария завоевала путевку в плей-офф, заняв третье место в квартете A. Команда Владимира Петковича сыграла вничью с Уэльсом (1:1), проиграла Италии (0:3) и победила Турцию (3:1).

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