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Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на Олимпиаде-2024: трогательное видео

Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на Олимпиаде-2024: трогательное видео

Алис Фино / Фото: Associated Press

Алис Фино отбросила стереотипы и первой проявила инициативу пожениться.

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему возлюбленному после забега на 3000 м с препятствиями на Олимпийских играх-2024 в Париже.

33-летняя спортсменка финишировала четвертой и установила рекорд Европы. Сразу после забега Алис подошла к своему парню, который болел за нее на трибунах, встала на колено и подарила ему специальную шпильку. Затем пара крепко обнялась. Болельщики отреагировали на поступок Фино громкими аплодисментами.

Вашему вниманию видео этого чрезвычайно трогательного момента.

"Мне не нравится делать что-то, как все. Он еще не сделал мне предложение, и я подумала, что, возможно, этот шаг зависит от меня. Сказала, что сделаю это, если пробегу меньше, чем за девять минут.

Это мое счастливое число, потому что мы вместе уже девять лет… Я вручила ему шпильку, на которой было написано: "Любовь в Париже", – сказала Фино.

Алис завершила свой забег с результатом 8:58:67 минуты. Чтобы стать бронзовой призеркой, ей не хватило полторы секунды.

В Олимпийских играх-2024 принимают участие 10500 атлетов из 206 стран. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Соревнования в столице Франции продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете.

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