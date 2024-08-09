Французская легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на Олимпиаде-2024: трогательное видео

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему возлюбленному после забега на 3000 м с препятствиями на Олимпийских играх-2024 в Париже.

33-летняя спортсменка финишировала четвертой и установила рекорд Европы. Сразу после забега Алис подошла к своему парню, который болел за нее на трибунах, встала на колено и подарила ему специальную шпильку. Затем пара крепко обнялась. Болельщики отреагировали на поступок Фино громкими аплодисментами.

Вашему вниманию видео этого чрезвычайно трогательного момента.

Alice Finot en els 3000 amb obstáculos va quedar en quart lloc, rècord d'Europa i va demanar la mà de la seva novio... una francesa chingona! #Paris2024 #OlympicGames #LCDLFMX2 #Monterrey #AliceFinot pic.twitter.com/xgMxTMSeR1 — Jose Manuel Flores (@tw_jmf) Август 7, 2024

"Мне не нравится делать что-то, как все. Он еще не сделал мне предложение, и я подумала, что, возможно, этот шаг зависит от меня. Сказала, что сделаю это, если пробегу меньше, чем за девять минут.

Это мое счастливое число, потому что мы вместе уже девять лет… Я вручила ему шпильку, на которой было написано: "Любовь в Париже", – сказала Фино.

Алис завершила свой забег с результатом 8:58:67 минуты. Чтобы стать бронзовой призеркой, ей не хватило полторы секунды.

В Олимпийских играх-2024 принимают участие 10500 атлетов из 206 стран. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Соревнования в столице Франции продлятся до 11 августа.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете.

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