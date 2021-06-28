Французские власти призвали фанатов не ехать в Россию на матч 1/8 финала Евро-2020: названа причина

Французские власти призвали фанатов не ехать в Россию на матч 1/8 финала Евро-2020: названа причина

"Трехцветные" могут сыграть без поддержки фанатов.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала своих соотечественников воздержаться от поездки в Россию на сегодняшний матч 1/8 финала Евро-2020. Сегодня в Санкт-Петербурге действующие чемпионы мира встретятся со Швейцарией. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

"Сложная ситуация для настоящих любителей футбола, которые хотят поддержать французскую команду. Но ситуация здравоохранения должна быть приоритетом.

В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Нам нужно быть осторожными, и я бы посоветовала поболеть за них из Франции и ждать выхода в полуфинал, чтобы поддержать их там.

Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию, что значит, что они могут пропустить полуфинал в Лондоне, если, конечно, команда туда выйдет.

На данный момент мы не нашли другого решения, поскольку перемещение болельщиков не является веской причиной для деловой поездки.

Возможно, потребуется сделать выбор: поддержать команду в четвертьфинале в Санкт-Петербурге или в полуфинале в Лондоне", - цитирует Марасиняню Europe 1.

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Франция пробилась в 1/8 финала с первого места в группе F. "Трехцветные" победили Германию (1:0), после чего сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Швейцария завоевала путевку в плей-офф, заняв третье место в квартете A. Команда Владимира Петковича сыграла вничью с Уэльсом (1:1), проиграла Италии (0:3) и победила Турцию (3:1).

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