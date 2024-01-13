Французский фигурист исполнил запрещенный прыжок и завоевал "золото" чемпионата Европы-2024 (видео)

Адам Сяо Хим Фа был оштрафован за опасный трюк, но все равно выиграл континентальное первенство.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал победителем чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию в литовском Каунасе, несмотря на то, что сделал запрещенный прыжок.

В конце произвольной программы 22-летний француз исполнил сальто назад (бэкфлип) – прыжок, запрещенный правилами.

Судьи сняли с Адама два балла, но он все равно стал чемпионом с преимуществом почти в 20 баллов над вторым местом.

После своего выступления в произвольной программе француз рассказал, что исполнил этот запретный прыжок для зрителей.

"Этот прыжок я сделал для вас. Это незначительный французский штрих", – сказал фигурист, обращаясь к болельщикам на арене.

Adam Siao Him Fa

it был illegal element, but he didn't care! He did it anyway AND HE WON! pic.twitter.com/FJlUrLkV6O — Анежка || Thank You, Yuzuru! (@twizzlefloopz) January 12, 2024

Адам Сяо Хим Фа стал лишь третьим фигуристом в истории, который сделал бэкфлип на официальных соревнованиях. Сальто официально запретили в 1976 году, когда его исполнил Терри Кубичка на чемпионате мира.

С тех пор этот прыжок, несмотря на его запрет, выполнили только один раз. Это сделала француженка Сюрия Бонали на зимней Олимпиаде-1998, причем приземлилась на одну, а не на две ноги.

Адам Сяо Хим Фа – двукратный чемпион Европы в мужском одиночном катании, участник чемпионатов мира (лучший результат – восьмое место на ЧМ-2022) и Олимпиады-2022 в Пекине (14-е место).

Напомним, украинский фигурист Иван Шмуратко на ЧЕ-2024 занял 14-е место. Он символически выступил на континентальном первенстве с "пятном крови" на рубашке, показав историю ребенка, которого убивает российская ракета.

Читайте также:

Рупольдинг-2024: расписание гонок пятого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Джима – в топ-15: результаты женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Рупольдинге