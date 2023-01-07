Французский гранд близок к подписанию Малиновского: названа сумма потенциального трансфера

Украинский футболист в скором времени может стать игроком "Марселя".

Французский "Марсель" собирается оформить переход полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между "Марселем" и "Аталантой" о полноценном трансфере 29-летнего украинца находятся на заключительной стадии.

Малиновский уже согласовал условия личного контракта с "провансальцами". Ожидается, что официально о переходе объявят на следующей неделе.

Кроме того, Романо утверждает, что "Марсель" заплатит "Аталанте" за украинца около 12 миллионов евро плюс бонусы. Руслан подпишет долгосрочное соглашение с французским клубом.

Ранее сообщалось, что в подписании Малиновского также заинтересованы "Вест Хэм" и "Тоттенхэм". Лондонский клуб даже сделал "Аталанте" официальное предложение по трансферу украинца.

В этом сезоне украинец сыграл 15 матчей за "бергамасков" в чемпионате Италии, забил один гол и отдал 2 ассиста.

"Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Марсель" идет третьим в чемпионате Франции.

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