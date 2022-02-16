Французский клуб досрочно прервал аренду скандального форварда "Динамо"

Детали ситуации остаются неизвестными.

Французский "Труа" досрочно прекратил сотрудничество с люксембургским нападающим Жерсоном Родригесом, арендованным у киевского "Динамо" до конца сезона-2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт "Труа". В заявлении французского клуба говорится, что это сделано "как мера предосторожности". Подробности ситуации обещают сообщить позже.

Жерсон выступал в составе "Труа" с сентября 2021 года. Вингер сборной Люксембурга сыграл в 15 матчах французской команды во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.

В декабре Родригес уже исключался из заявки на матчи французской команды. Также сообщалось, что "Труа" может досрочно вернуть форварда в Украину из-за того, что тогдашний главный тренер команды Лоран Баттлес был недоволен выступлениями игрока и его образом жизни.

Родригес перешел к киевлянам летом 2019 года из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.

летом 2019 года из японского за 2 миллиона евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Вторую часть сезона-2019/20 форвард провел в аренде в турецком "Анкарагюджю", где забил 6 голов в 11 матчах Суперлиги. В середине июля Родригеса выгнали из "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.

за драку с одноклубником. В стане "бело-синих" он также запомнился скандалами - СМИ сообщали, что нападающий приезжал на тренировки с запахом перегара, а также поссорился с тогдашним главным тренером Алексеем Михайличенко.

В прошлом сезоне Родригес принял участие в 22 поединках "Динамо" в УПЛ, забил 4 гола и сделал один ассист.

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