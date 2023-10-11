Французский клуб отстранил тренера из-за расистских высказываний: подробности скандала

Во французском футболе разразился громкий скандал. "Орлеан", выступающий в третьем дивизионе страны, отстранил главного тренера Бернара Казони из-за расизма.

Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, 62-летний французский специалист обвиняется сразу в нескольких случаях проявления расизма в отношении своих футболистов. Руководство клуба и прокуратура города Орлеан начали расследование инцидентов.

Один из игроков анонимно рассказал, что во время тренировки в августе Казони не позволил игрокам одевать манишки, мотивируя это цветом их кожи: "Мы выполняли упражнение, где две команды соревнуются пять на пять. Моя команда полностью состояла из темнокожих игроков. Там, якобы в шутливом тоне, тренер сказал: "Им манишки не нужны, они и так черные". Меня это шокировало".

Кроме того, на пресс-конференции после одного из матчей Казони заявил, что его футболисты "не глупее магрибинцев" (жители региона Северной Африки – прим.). Потом тренер оправдывался, сказав, что имел в виду, что его игроки такие же умные.

"Мои игроки не глупее, чем жители Магриба. Это им было сказано для того, чтобы дать понять, что они так же умны, как магрибинцы. Я проработал там шесть лет, и вы считаете, что я расист?", – сказал Казони.

Согласно слухам, тренер также просил, чтобы в его команде было больше белых футболистов. Однако сам Казони это опровергает.

"Я никогда не просил очистить состав, я просто хочу, чтобы в команде был баланс. Одно из сообществ не должно быть представлено чрезмерно. Если одних слишком много, это нехорошо. То же, если будет слишком много африканцев или слишком много белых", – сказал Казони.

В то же время президент "Орлеана" Филипп Бутрон выступил в защиту тренера.

"Ваша цель – уничтожить клуб. Вы занимаетесь разрушением. Вам понравилось дело Кристофа Галтье? У Бернара Казони, конечно, были некоторые языковые ошибки, но он совсем не расист", – заявил президент клуба.

Напомним, в июле ПСЖ уволил Кристофа Галтье с поста главного тренера. Французского специалиста обвиняли в расистских высказываниях во время его работы в "Ницце".

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