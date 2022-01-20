Французский клуб расторг контракт с титульным спонсором из-за насмешек в соцсетях

Очень странный случай.

Французский футбольный клуб "Бордо" сообщил, что отказывается от сотрудничества со своим титульным спонсором - букмекерской компанией Winamax.

Причина расторжения контракта между сторонами очень неожиданна. Спонсор насмехался над результатами команды в соцсетях. Сейчас жирондинцы занимают предпоследнюю, 19-ю строчку в Лиге 1. А неудачи клуба на официальных страницах Winamax сопровождались откровенным троллингом.

Например, спонсор с помощью мемов охарактеризовал текущий сезон "Бордо" как "еще один дерьмовый год". А фото с занятия команды после поражения от "Марселя" (0:1) работники Winamax подписали словами: "Терять время нельзя: игроки тренируются, чтобы не проиграть "Марселю" в следующем сезоне".

По подсчетам France Bleu, таких публикаций, в которых букмекерская компания насмехалась над жирондинцами, за последние три месяца собралось около 20. В результате у руководства клуба таки лопнуло терпение и сотрудничество со спонсором было прекращено досрочно.

"Мы прекращаем сотрудничество с компанией Winamax, дистанцировавшейся от клуба при помощи видеороликов и твитов после недавнего матча. Чувство юмора у нас есть, но такие вещи не в духе партнерства", - отметил директор "Бордо" Тома Жакемье.

На объявление о расторжении контракта букмекерская компания также отреагировала шуткой: "Уже час ищем хорошую защиту, но, как и "Бордо", не можем найти".

"Бордо" и Winamax начали сотрудничать летом 2021 года. Соглашение со спонсором предусматривало для французского клуба 1,3 млн евро в год.

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