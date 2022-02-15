Французский олимпиец установил уникальное достижение в биатлоне на ОИ-2022

Фийон-Майе установит абсолютный рекорд зимних Олимпиад, если получит медаль в масс-старте.

Лидер сборной Франции Кантен Фийон-Майе отметился уникальным достижением в мировом биатлоне, выступая на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмен завоевал пятую подряд медаль. Ни разу еще биатлонист не поднимался пять раз в пьедестал на Олимпиаде. В Китае Кантен выиграл индивидуальную гонку и преследование, а "серебро" взял в спринте и двух эстафетах — смешанной и мужской. Причем, французские представители сильного пола сошли на подиум командой впервые с 2006 года.

В последний раз пять медалей на зимних Олимпийских играх среди мужчин выигрывал еще американский конькобежец Эрик Гайден: в 1980 году в Лейк-Плэсиде. Среди женщин последней это делала норвежская лыжница Марит Бьерген: на последних Играх-2018 в Пхенчхане.

Впереди у француза – масс-старт. Если он получит медаль и там, то установит рекорд по количеству выигранных медалей на одной зимней Олимпиаде: что среди мужчин, среди женщин – в любом виде спорта.

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