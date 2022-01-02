Французского гандболиста порезали ножом в новогоднюю ночь

23-летний спортсмен стал жертвой нападения неизвестных.

Гандболист "Пари Сен-Жермен" Элоим Пранди был госпитализирован с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

В новогоднюю ночь на 23-летнего спортсмена в Париже напали неизвестные и нанесли несколько ударов ножом в грудь, рядом с легкими и селезенкой.

После ужасного инцидента Пранди попал в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, а его жизни ничего не угрожает.

Пранди выступает за ПСЖ с 2020 года. В 2021 году он выиграл чемпионат и Кубок Франции. Также на счету Пранди выступления за сборную Франции и победа на молодежном чемпионате мира 2019 года.

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