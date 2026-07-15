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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Франция — Испания: кто получил награду лучшему игроку полуфинала ЧМ-2026

Лучшим футболистом первого полуфинала Мундиаля был признан испанский защитник Педро Порро.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Педро Порро

Педро Порро / © Associated Press

Защитник сборной Испании Педро Порро стал лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Франции.

Об этом сообщается на официальной странице турнира в соцсети X.

В полуфинальном поединке против французов 26-летний Порро отличился голом во втором тайме, увеличив преимущество своей команды в счете.

На 58-й минуте он сыграл в стенку с Дани Ольмо и переиграл вратаря французов Майка Меньяна ударом в ближний угол.

Напомним, Испания одолела Францию (2:0) и вышла в финал ЧМ-2026, где сразится с победителем другого полуфинала Англия — Аргентина.

Французы в матче за третье место поборются против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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