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Франция — Испания: кто получил награду лучшему игроку полуфинала ЧМ-2026
Лучшим футболистом первого полуфинала Мундиаля был признан испанский защитник Педро Порро.
Защитник сборной Испании Педро Порро стал лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира-2026 против Франции.
Об этом сообщается на официальной странице турнира в соцсети X.
В полуфинальном поединке против французов 26-летний Порро отличился голом во втором тайме, увеличив преимущество своей команды в счете.
На 58-й минуте он сыграл в стенку с Дани Ольмо и переиграл вратаря французов Майка Меньяна ударом в ближний угол.
Напомним, Испания одолела Францию (2:0) и вышла в финал ЧМ-2026, где сразится с победителем другого полуфинала Англия — Аргентина.
Французы в матче за третье место поборются против проигравшего в полуфинале Англия — Аргентина.