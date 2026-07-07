Франция — Марокко: букмекеры сделали прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Франция — Марокко / © Associated Press

Реклама

В четверг, 9 июля, сборные Франции и Марокко встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Марокко.

Реклама

На текущем Мундиале французы финишировали на первой строчке в квартете I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0), а в 1/8 финала одолели Парагвай (1:0).

Марокканцы заняли второе место в квартете C, сыграв вничью с Бразилией (1:1), одолев Шотландию (1:0) и обыграв Гаити (4:2). В 1/16 финала африканская сборная в серии пенальти одолела Нидерланды (1:1, пен. 3:2), а в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

Прогноз букмекеров на матч Франция — Марокко

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Франции. На победу подопечных Дидье Дешама в основное время можно поставить с коэффициентом 1,61. Ничья — 3,80. Выигрыш марокканцев — 6,33.

На выход французов в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,26. Проход Марокко в следующую стадию — 3,50.

Реклама

Победитель пары Франция — Марокко в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Испания — Бельгия.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Испания вырвала победу над Португалией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что Бельгия разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Реклама

Новости партнеров