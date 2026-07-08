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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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329
Время на прочтение
1 мин

Франция — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026

Следите онлайн за ходом первого четвертьфинального поединка ЧМ-2026 по футболу между сборными Франции и Марокко.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Франция — Марокко

Франция — Марокко / © Associated Press

В четверг, 9 июля, сборные Франции и Марокко сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Первый четвертьфинальный поединок Мундиаля состоится на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

На ЧМ-2026 французы заняли первое место в группе I, обыграв Сенегал (3:1), а также разгромив Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). В 1/16 финала "Ле Блэ" разбили Швецию (3:0), а в 1/8 финала одолели Парагвай (1:0).

Марокканцы финишировали вторыми в квартете C, сыграв вничью с Бразилией (1:1), одолев Шотландию (1:0) и обыграв Гаити (4:2). В 1/16 финала африканская сборная в серии пенальти одолела Нидерланды (1:1, пен. 3:2), а в 1/8 финала разгромила Канаду (3:0).

Победитель пары Франция — Марокко в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Испания — Бельгия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Франция — Марокко.

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Дата публикации
Количество просмотров
329
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