- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 2 мин
Франция не сумела обыграть Исландию в группе сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Поединок между соперниками "сине-желтых" в квалификации на Мундиаль закончился результативной ничьей.
Сборные Исландии и Франции разошлись боевой ничьей в матче 4-го тура группы D отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Лейгардальсведлюр" в исландской столице Рейкьявика завершился со счетом 2:2.
Первый тайм выиграли исландцы, которые на 39-й минуте открыли счет благодаря голу Виктора Палссона.
Во второй половине встречи французы сумели отыграться – на 63-й минуте забил Кристофер Нкунку. А еще через пять минут Жан-Филипп Матета вывел "Ле Блэ" вперед.
Однако хозяевам поля удалось вырвать ничью – на 70-й минуте Кристиан Глинссон нанес точный удар, которым спас исландскую команду от поражения.
Обзор матча Исландия – Франция
В другом матче 4-го тура группы D сборная Украины в польском Кракове одержала сложную победу над Азербайджаном (2:1).
После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).
В следующем туре Франция примет Украину, а Исландия на выезде сразится с Азербайджаном. Оба матча состоятся 13 ноября.
Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.