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Проспорт
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Франция обыграла Турцию и с первого места вышла в четвертьфинал Лиги наций

Команда Зинедина Зидана оставила позади себя бельгийцев, итальянцев и турков.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Франция — Турция

Франция — Турция / © Associated Press

Сборная Франции дома победила Турцию в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок в Бордо завершился со счетом 2:1.

В первом тайме команды не забили голов. После перерыва хозяева поля сумели открыть счет — на 49-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник турков Эмирхан Топчу.

На 80-й минуте Эли Жуниор Крупи увеличил преимущество французов. Гостям удалось отыграть один мяч — на 90-й минуте гол забил Абдюлькерим Бардакджи. Впрочем, это не помешало подопечным Зинедина Зидана удержать победу.

Франция (13 очков) с первого места группы А1 вышла в четвертьфинал Лиги наций. Турция (0 баллов) завершила групповой этап на последней строчке, проиграв все шесть матчей.

В параллельном матче этого квартета Бельгия (12 очков) на своем поле разгромила Италию (4:1) и вышла в четвертьфинал Лиги наций со второго места в группе. Италия (10 баллов) финишировала на третьей строчке и выбыла из борьбы за трофей.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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