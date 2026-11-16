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Франция обыграла Турцию и с первого места вышла в четвертьфинал Лиги наций
Команда Зинедина Зидана оставила позади себя бельгийцев, итальянцев и турков.
Сборная Франции дома победила Турцию в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок в Бордо завершился со счетом 2:1.
В первом тайме команды не забили голов. После перерыва хозяева поля сумели открыть счет — на 49-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник турков Эмирхан Топчу.
На 80-й минуте Эли Жуниор Крупи увеличил преимущество французов. Гостям удалось отыграть один мяч — на 90-й минуте гол забил Абдюлькерим Бардакджи. Впрочем, это не помешало подопечным Зинедина Зидана удержать победу.
Франция (13 очков) с первого места группы А1 вышла в четвертьфинал Лиги наций. Турция (0 баллов) завершила групповой этап на последней строчке, проиграв все шесть матчей.
В параллельном матче этого квартета Бельгия (12 очков) на своем поле разгромила Италию (4:1) и вышла в четвертьфинал Лиги наций со второго места в группе. Италия (10 баллов) финишировала на третьей строчке и выбыла из борьбы за трофей.
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