Франция одержала волевую победу над Исландией и возглавила группу Украины в отборе к ЧМ-2026

Гол и ассист Мбаппе позволили "Ле Блэ" перевернуть ход встречи с исландцами.

Сборная Франции дома обыграла команду Исландии во втором матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:1.

На 21-й минуте встречи исландцев вывел вперед Андри Гудьонсен.

Французы сравняли счет на 45-й минуте – пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

На 62-й минуте "Ле Блэ" вышли вперед – Брэдли Барколя забил с ассиста Мбаппе.

Отметим, что доигрывали матч французы в меньшинстве – на 67-й минуте прямую красную карточку получил Орельен Чуамени.

В другом матче второго тура группы D сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Добавим, что в первом туре команда Сергея Реброва проиграла французам (0:2), а исландцы разгромили Азербайджан (5:0).

Таким образом, после двух туров Франция с 6 очками единолично лидирует в этом квартете. Исландия (3 балла) занимает второе место. Украина (1 пункт) идет на третьей позиции, опережая Азербайджан (1 очко) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В третьем туре отбора на ЧМ-2026 украинцы на выезде сыграют против Исландии, а французы примут азербайджанцев. Оба матча состоятся 10 октября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

